Lamezia Terme: imprenditore edile freddato mentre rincasava, auto in fiamme

Misterioso omicidio, la scorsa notte, a Lamezia Terme. Un imprenditore edile di 40 anni, Domenico Maria Gigliotti, è stato freddato con diversi colpi di arma da fuoco.

I killer hanno poi dato fuoco all'auto della vittima, una BMW station wagon. Il cadavere era nell'abitacolo. L'esecuzione è avvenuta proprio dinanzi alla casa di Gigliotti, verso le 4 di oggi. Immediato l'intervento sul posto dei carabinieri e degli uomini della della Squadra mobile di Catanzaro.