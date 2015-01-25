Lamezia Terme: imprenditore edile freddato mentre rincasava, auto in fiamme
di Redazione
25/01/2015
Misterioso omicidio, la scorsa notte, a Lamezia Terme. Un imprenditore edile di 40 anni, Domenico Maria Gigliotti, è stato freddato con diversi colpi di arma da fuoco.
I killer hanno poi dato fuoco all'auto della vittima, una BMW station wagon. Il cadavere era nell'abitacolo. L'esecuzione è avvenuta proprio dinanzi alla casa di Gigliotti, verso le 4 di oggi. Immediato l'intervento sul posto dei carabinieri e degli uomini della della Squadra mobile di Catanzaro.
