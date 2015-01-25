Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Sabina Guzzanti critica Maria De Filippi: "Nemica dell'umanità"

Redazione Avatar

di Redazione

25/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

L'attrice, imitatrice e comica Sabina Guzzanti non poteva non partecipare alla Notte dell'onesta promossa dal M5S ed ha, come sempre, attaccato la casta.

Stavolta Sabina se l'è presa anche con Maria De Filippi nel corso di un discorso sul sistema televisivo italiano inteso come punto di riferimento per le nuove generazioni.

"La considero una nemica dell’umanità, per quella sua determinazione a trasformare ogni aspetto della vita umana in qualcosa di mercificabile. Non è una questione degli argomenti che tocca. Se pure parlasse di tragedia greca, il risultato sarebbe sempre lo stesso", ha esclamato la Guzzanti. Ovviamente, la De Filippi è stato un capro espiatorio, visto che non è la sola responsabile della bassezza della tv odierna.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nanni Moretti affronta temi attuali e delicati in "Mia madre", grandi finanziatori

Articolo Successivo

Lamezia Terme: imprenditore edile freddato mentre rincasava, auto in fiamme

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018