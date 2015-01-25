Sabina Guzzanti critica Maria De Filippi: "Nemica dell'umanità"

L'attrice, imitatrice e comica Sabina Guzzanti non poteva non partecipare alla Notte dell'onesta promossa dal M5S ed ha, come sempre, attaccato la casta.

Stavolta Sabina se l'è presa anche con Maria De Filippi nel corso di un discorso sul sistema televisivo italiano inteso come punto di riferimento per le nuove generazioni.

"La considero una nemica dell’umanità, per quella sua determinazione a trasformare ogni aspetto della vita umana in qualcosa di mercificabile. Non è una questione degli argomenti che tocca. Se pure parlasse di tragedia greca, il risultato sarebbe sempre lo stesso", ha esclamato la Guzzanti. Ovviamente, la De Filippi è stato un capro espiatorio, visto che non è la sola responsabile della bassezza della tv odierna.