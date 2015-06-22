Home Gossip Lapo Elkann, Forbes life gli dedica copertina: "Pura divinità industriale"

Lapo Elkann, Forbes life gli dedica copertina: "Pura divinità industriale"

di Redazione 22/06/2015

Lapo Elkann, nipote di Giovanni Agnelli, si è guadagnato la copertina dell'edizione estiva di Forbes life, ovvero una sezione del prestigioso magazine finanziario americano Forbes. Lapo è seduto su un divano e indossa una giacca verde, camicia e pantalone bianchi. "Adora le auto, la moda e tutto ciò che è bello, l'inarrestabile nipote di Gianni Agnelli è un originale imprenditore a tutti gli effetti, e il merito è solo suo". Così Lapo è stato definito dal giornalista Guy Martin. "In Italia metaforicamente parlando Elkann è discendente di 'Dio'. Non ci sono molti titani industriali italiani nel XIX secolo e sicuramente non ci sono industrie automobilistiche nel Sud Europa come quella fondata da Giovanni Agnelli, trisnonno di Elkann, investitore e presidente della Fiat", sottolinea Martin. Il 37enne nipote di Gianni Agnelli viene poi definito da Guy come "una pura divinità industriale che solo ora ha scoperto i propri poteri". L'autorevole rivista statunitense ricorda che il nipote di Agnelli attualmente "non ha figli né moglie, ma giorno dopo giorno sta costruendo un impero che vorrebbe lasciare ai suoi discendenti. Un uomo dinamico, con forti capacità analitiche e imprenditoriali, in contrasto con il personaggio presentato dalla stampa scandalistica che aveva messo in luce le sue debolezze" Guy Martin ha sottolineato che "Lapo fa affari in molteplici continenti e il suo business procede serrato in decine di direzioni. La costruzione del suo impero ha avuto luogo in soli otto anni. Dopo essere uscito nel 2005 dal periodo buio per i suoi problemi di droga, l'intraprendente Elkann si è a lungo baloccato con alcune delle idee che sono poi diventate l'Italia Independent Group, ed il suo recupero è stata la sfida che gli ha permesso di cristallizzarle". La po è un grande tifoso della Juventus, proprio come il nonno, La passione per la 'vecchia signora', però gli è costata la rottura di 3 denti e 12 punti di sutura in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Barcellona, disputatasi all'Olympiastadion. Qualcuno avrebbe dato involontariamente una gomitata al celebre imprenditore 37enne.

