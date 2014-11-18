Lavorare di notte fa ingrassare: ridotto dispendio energetico

Uomini e donne udite udite: se lavorate di notte state attenti alla linea, visto che i turni notturni aumentano il rischio di ingrassare.

La scoperta è stata fatta da un team di studiosi dell'University od Colorado Hospital, negli Stati Uniti. C'è di più. I turni notturni aumentano il rischio di infarto e riducono la fertilità. Vista la sua importanza, la ricerca è stata pubblicata su Proceedings of the National Academy of Sciences.

La causa di tutto ciò dipende da un ridotto dispendio energetico. "Quando le persone fanno i turni notturni, il loro dispendio quotidiano di energia è ridotto e a meno che non riducano l'apporto alimentare, questo li porterà ad aumentare di peso", ha asserito Kenneth Wright, principale autore dello studio.