Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

David Bowie: esce "Nothing has changed", cofanetto che racchiude 50 anni di musica

Redazione Avatar

di Redazione

18/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Esce un disco di David Bowie che i fan non possono perdersi. Si tratta di un capolavoro comprendente mezzo secolo di musica del 'Duca bianco'.

Il cofanetto comprende tantissimi brani, molti mai ascoltati dai fan dell'artista britannico, da 50 anni sulla cresta dell'onda. In Italia, tra qualche giorno (precisamente i prossimi 25 e 26 novembre) arriverà "David Bowie is", pellicola entusiasmante.

Il nuovo disco di David Bowie, "Nothing has changed" è una 'summa musicale' contenente inediti e rarità che lasceranno di stucco i fan. Per questi ultimi è un momento spettacolare, visto che potranno vedere, a breve, il loro idolo al cinema. "David Bowie is", infatti, sta per arrivare.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Lavorare di notte fa ingrassare: ridotto dispendio energetico

Articolo Successivo

Ebola, seconda vittima negli Usa: medico tornato dalla Sierra Leone

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016