David Bowie: esce "Nothing has changed", cofanetto che racchiude 50 anni di musica

Esce un disco di David Bowie che i fan non possono perdersi. Si tratta di un capolavoro comprendente mezzo secolo di musica del 'Duca bianco'.

Il cofanetto comprende tantissimi brani, molti mai ascoltati dai fan dell'artista britannico, da 50 anni sulla cresta dell'onda. In Italia, tra qualche giorno (precisamente i prossimi 25 e 26 novembre) arriverà "David Bowie is", pellicola entusiasmante.

Il nuovo disco di David Bowie, "Nothing has changed" è una 'summa musicale' contenente inediti e rarità che lasceranno di stucco i fan. Per questi ultimi è un momento spettacolare, visto che potranno vedere, a breve, il loro idolo al cinema. "David Bowie is", infatti, sta per arrivare.