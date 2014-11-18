Uomini e Donne: Aldo Palmieri e Alessia Cammarota aspettano bebè?

Aldo Palmieri e Alessia Cammarota, ex protagonisti di Uomini e Donne si sarebbero sposati. Lei, inoltre, aspetterebbe un bebè.

Il settimanale Vip ha pubblicato un articolo riguardante i due che ha mandato su tutte le furie i fan, che recriminano loro di non aver mai confessato di essere sposati e, per di più, che stanno per avere un figlio.

"È vero: aspettiamo un bambino e ci sposiamo". Questo era il titolo dell'articolo pubblicato da Vip, che aveva pubblicato la notizia in esclusiva. Alessia e Aldo sono andati su tutte le furie ed hanno contattato subito la redazione del rotocalco. Aldo, inoltre, ha commentato con sarcasmo la notizia della dolce attesa di Alessia.

Chi dice la verità?