Come acquistare orecchini antichi?

In quante occasioni, osservando un paio di orecchini, è venuta a qualcuno la voglia di indossarli a causa del loro incredibile pregio? Gli orecchini rappresentano parte di quei gioielli che possono essere indossati attraverso stili, abbinamenti e culture completamente differenti tra di loro, dal momento che rappresentano una tipologia di gioiello molto varia e che, per questo motivo, può giovare di forme, stili, tipologie differenti e tanto altro ancora.

Tante persone preferiscono, al di là di tutti i particolari tipi di orecchini che sono presenti sul mercato, acquistarne alcuni che rappresentino dei pezzi di antiquariato e che siano vintage: come sceglierli e come valutare i migliori?

Differenza tra gioielli antichi e gioielli vintage

La prima cosa che c’è da sapere, in merito all’acquisto di gioielli antichi o vintage (o più nello specifico di orecchini antichi) è che esiste una differenza sostanziale tra antico e vintage, che risiede tutta in una collocazione temporale di un determinato oggetto. Gli appassionati collezionisti sanno ciò e per loro non è sicuramente un discorso inedito, ma coloro che si ritrovano ad acquistare per la prima volta senza troppe cognizioni di causa potrebbero non conoscere la differenza tra queste due definizioni: per questo motivo, è opportuno conoscere una differenza tutt’altro che poco significativa.

Si parla di vintage quando un oggetto o un gioiello acquistato ha una “età” di circa venti o trenta anni: in questi casi, quindi, il gioiello non è sicuramente contemporaneo, ma non è neanche incredibilmente antico; non è un dettaglio da trascurare, dal momento che l’evoluzione dello stile potrebbe non essere così marcata come nel caso di gioielli antichi e alcuni pezzi vintage potrebbero avere uno stile che si avvicina a quello contemporaneo, con tutte le dovute considerazioni da fare.

Non è possibile, ovviamente, avere un riferimento temporale quando si parla di antico, dal momento che il termine “antichità” non è misurabile con un riferimento cronologico. È ovvio che se ci si ritrova di fronte ad un paio di orecchini prodotti negli anni ’50 li si può chiamare antichi, ma lo stesso dicasi di quelli che hanno oltre un secolo di storia. In questi casi il valore, al netto dello stato del gioiello che ovviamente con gli anni ne risente, aumenta, perchè si arricchisce di tutta una questione di rarità e di cultura che soltanto un pezzo pregiato può portare con sé.

Acquistare un gioiello antico vuol dire acquistare anche la sua storia, la sua cultura, la passione cui è stato creato o semplicemente le competenze di quell’orafo o quell’artigiano che l’ha fabbricato: per questo motivo, anche se ci saranno graffi o segni su un paio di orecchini antichi, il valore di questi gioielli sarà molto alto e adatto – naturalmente – a coloro che possono permetterselo per questioni di budget e ai veri e propri collezionisti.

Come acquistare orecchini antichi

Coloro che vogliono acquistare orecchini antichi devono sapersi rapportare alle giuste piattaforme, che mettono a disposizione il metodo per acquistare oggetti di antichità tramite un’asta specifica, che possa far sì da permettere l’acquisto di questi oggetti preziosi. È ovvio che gli orecchini antichi o altri oggetti di valore, come gioielli vintage o antichi, non possano essere facilmente ritrovabili in una gioielleria della propria città, dal momento che spesso non ci sono le condizioni adatte per far sì che ciò accada e, soprattutto, perchè si tratta di materiale piuttosto raro.

Per questo motivo, coloro che sono realmente appassionati, possono dar vita ad un’asta grazie alla quale confrontarsi con altri utenti, tutti mossi dalla volontà di acquistare oggetti di valore. Esistono dei siti specifici che badano a questi presupposti: in alcune sezioni che si ritrovano sul web si può ottenere tutto ciò che si vuole, in merito a storia e realizzazione di un oggetto e, se questo è di proprio gradimento, si procederà con l’asta.

Il metodo per acquistare questi oggetti di valore non differisce assolutamente da una normale asta, nonostante questa avvenga per mezzo di web: ci si confronta con altri utenti, si formula una propria offerta, si calcola il valore di un determinato oggetto partendo da una base specifica e, ovviamente, soltanto una persona potrà ottenere quel gioiello desiderato da molti. Niente paura, ovviamente, dal momento che questi siti possiedono tanti oggetti di valore e di grandissimo livello, che si adattano ad ogni possibile esigenza.