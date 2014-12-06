Leggere mail favorisce ansia e stress: ridurre uso servizio di posta elettronica

Meglio non leggere spesso le mail, visto che l'atteggiamento può favorire ansia e stress. La scoperta è stata fatta da un team di scienziati della University of British Columbia di Toronto.

Gli studiosi canadesi raccomandano di leggere le mail al massimo 3 volte al dì per ridurre il rischio di agitazione, insonnia e, nei casi più gravi, depressione.

E' bene, quindi, ridurre l'uso del servizio di posta elettronica, anche se è molto difficile, visto che oggi si possono controllare le mail ovunque e in qualsiasi momento, complici smartphone e tablet.

I ricercatori della University of British Columbia hanno esaminato il tasso di stress di 124 lavoratori per un paio di settimane. Al termine dell'indagine è stato notato che leggere spesso mail incrementa lo stress psicologico di una persona.

Gli esperti raccomandano di non leggere le mail più di 3 volte al giorno ed evitare di rispondere subito ai messaggi. Sarebbe bene dedicare a tale attività una determinata fascia oraria del giorno, essendo così liberi di fare altro nell'arco della giornata.