Natale, 13% italiani non acquisterà regali: Belpaese in affanno

La crisi economica spingerà gli italiani ad essere più oculati in occasione delle festività natalizie. Il 13% di essi non farà nessun regalo; il 71%, invece, opterà per un dono utile.

Il dato allarma non poco. L'Italia è in affanno: le famiglie non riescono ad arrivare a fine mese. Quando arrivano le feste, poi, si va in tilt. Ovviamente, chi i fortunati che riceveranno la tredicesima mensilità acquisteranno di più: si parla di un +2,6%.

Tutto ciò non fa altro che avallare la recente fotografia del Censis, che ritrae un'Italia sola e impaurita. Un'Italia allo sbando.

I giovani, in occasione del Natale, saranno quelli che compreranno meno regali. La maggior parte dei ragazzi chiederà un sostegno economico ai genitori e ai nonni. Comunque, da un sondaggio di Confesercenti-Swg incentrato sulle prossime festività natalizie, il 96% degli italiani acquisterà almeno un dono. E' ancora viva, nonostante tutto, la consuetudine dell’albero di Natale. Almeno quella.