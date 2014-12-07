Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Natale, 13% italiani non acquisterà regali: Belpaese in affanno

Redazione Avatar

di Redazione

07/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La crisi economica spingerà gli italiani ad essere più oculati in occasione delle festività natalizie. Il 13% di essi non farà nessun regalo; il 71%, invece, opterà per un dono utile.

Il dato allarma non poco. L'Italia è in affanno: le famiglie non riescono ad arrivare a fine mese. Quando arrivano le feste, poi, si va in tilt. Ovviamente, chi i fortunati che riceveranno la tredicesima mensilità acquisteranno di più: si parla di un +2,6%.

Tutto ciò non fa altro che avallare la recente fotografia del Censis, che ritrae un'Italia sola e impaurita. Un'Italia allo sbando.

I giovani, in occasione del Natale, saranno quelli che compreranno meno regali. La maggior parte dei ragazzi chiederà un sostegno economico ai genitori e ai nonni. Comunque, da un sondaggio di Confesercenti-Swg incentrato sulle prossime festività natalizie, il 96% degli italiani acquisterà almeno un dono. E' ancora viva, nonostante tutto, la consuetudine dell’albero di Natale. Almeno quella.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Teramo, scambia fratello per cinghiale e spara: dramma durante battuta di caccia

Articolo Successivo

Leggere mail favorisce ansia e stress: ridurre uso servizio di posta elettronica

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025