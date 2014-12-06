Ma tu di che segno 6?: cine-panettone che vuole far ridere e basta

Sta per arrivare nelle sale italiane un nuovo cine-panettone, intitolato "Ma tu di che segno 6". Ricco il cast.

Gigi Proietti, Massimo Boldi, Vincenzo Salemme ed altri attori famosi faranno ridere gli spettatori dal prossimo 11 dicembre. La pellicola è diretta da Neri Parenti.

"Da 9 anni che aspetto di fare un cine-panettone. Tornare a lavorare con Parenti è stato come tornare a casa. Con lui si può improvvisare, l'unico che non riuscivo mai a convincere era De Laurentiis che diceva che certe mie cose non funzionavano, ma poi la gente rideva", ha rivelato Boldi durante una recente intervista.

Neri Parenti ha sottolineato: "'Ma tu di che segno 6?' guarda ai cine-panettoni del passato, un film con tanti attori che vuole essere comico e basta. Il desiderio di fare questo film è scaturito dal fatto di essere stato licenziato da De Laurentiis. Così ho pensato che si poteva tornare a fare i cine-panettoni di una volta e non gli ultimi due. Poi abbiamo scoperto su Google che le parole più ricercate sul motore di ricerca sono 'meteo', il 'Papa' e l'oroscopo'. E ci siamo detti: perché non fare un film su quest'ultimo?".

Nel film Vincenzo Salemme veste i panni del maggiore dei Carabinieri Augusto Fioretti che trascorre gran parte della sua giornata ad allontanare i ragazzi che si avvicinano a sua figlia. Fioretti è molto geloso.