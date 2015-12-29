Lemmy Kilmister è morto: leggenda heavy metal, stroncato da tumore

Lutto nel mondo dell'heavy metal. E' morto Ian (Lemmy) Kilmister, leader dei Motorhead, celebre band britannica che mandò in visibilio negli anni '70 gli amanti del rock duro

"Se n'è andato un guerriero, una leggenda".

"Aveva saputo della malattia il 26 dicembre. Era a casa, seduto davanti al suo videogame preferito, con la sua famiglia. Non ci sono parole per esprimere il nostro sconcerto e la nostra tristezza. Diremo di più nei prossimi giorni, per adesso suonate forte i Motorhead, gli Hawkind, la musica di Lemmy. Fatevi un drink o più di uno, condividete storie. Celebrate la vita di questo uomo meraviglioso, che l'ha celebrata in un modo così vibrante da sé. Lui avrebbe voluto esattamente questo".

Lemmy Kilmister è venuto a mancare nelle ultime ore a Los Angeles a causa di unterribile. Uno di quelli che non dà scampo. La funesta notizia è stata resa nota proprio dai, con un post su Facebook, invitando i fan a ricordare "il nostro nobile e poderoso amico" mettendo la sua musica ad alto volume. Pochi artisti hanno saputo impersonare l'heavy metal come Kilmister, un vero simbolo del rock duro. Nessuno dimenticherà mai la voce, il grosso cappello e i baffi di Lemmy: un mito stroncato da un tumore aggressivo. Tra i migliori dischi realizzatti da Kilmister è impossibile non menzionaree "Ace of spades". Lemmy e i Motorhead, però, davano il massimo dal vivo, e non è un caso che "No sleep 'til Hammersmith" (1981) sia stato definito uno dei migliori dischi live di sempre. Kilmister, classe 1975, fondò i Motorhead nel 1975. Il rocker fece vibrare gli animi di milioni di appassionati di heavy metal. Lemmy era osannato non solo dai suoi ammiratori ma anche da molti colleghi., non appena ha appreso la luttuosa notizia, lo ha ricordato su Twitter così:Sul sito dei Motorhead è stato pubblicato il seguente messaggio per annunciare la morte di Lemmy Kilmister:Sui social sono apparsi numerosissimi post di cordoglio per la morte di Lemmy Kilmister.