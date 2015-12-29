Tiziano Ferro: 2015 anno importante, nuovo album uscirà il 2 dicembre 2016

Uno dei cantautori più apprezzati in Italia, Tiziano Ferro, non può certo lamentarsi del 2015, un anno molto importante per la sua carriera perché ha iniziato a raccogliere i frutti di molti sacrifici

"E' stato l'anno in cui ho capito che se ti metti a disposizione dei miglioramenti, questi poi arrivano.

"Mi apro di più, mi concedo di più, con rilassatezza, con meno protezione. L'esperienza dei concerti negli stadi è stata didattica. Mi ha costretto a tornare alla prima elementare. In Italia ciascuno coltiva il suo orticello, anche se piccolo, è difficile cambiare status. Io quest'anno l'ho fatto, e la slavina professionale che ne è seguita mi ha spiazzato".

"Per una volta mi piace tutto quello che ho, le persone con cui lavoro, la casa discografica che ho scelto: vorrei uno spray per fissare questo quadro fatto con i gessetti".

"Fare un tour vero negli stadi significa assumersi la responsabilità di chiedere ogni volta a tante persone di fidarsi di te. Quando vedi che tutto ciò avviene, la soddisfazione è immensa. Una volta salito sul palco non mi sono mai sentito fuori posto, neppure un minuto. E ora agli stadi ci ho preso gusto".

"Ho finalmente ascoltato l'album bene l'album dei Coldplay, che mi è piaciuto molto. Interessante il taglio pop, che però non tradisce lo stile cantautorale".

anno in cui uscirà il nuovo capolavoro dell'artista di Latina. Ebbene sì, il nuovo disco dell'artista di "Rosso Relativo" uscirà il 2 dicembre 2016.