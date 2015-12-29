Loading...

Tiziano Ferro: 2015 anno importante, nuovo album uscirà il 2 dicembre 2016

29/12/2015

Uno dei cantautori più apprezzati in Italia, Tiziano Ferro, non può certo lamentarsi del 2015, un anno molto importante per la sua carriera perché ha iniziato a raccogliere i frutti di molti sacrifici

  Parlando del 2015, anno che sta volgendo al termine, Tiziano ha detto:
"E' stato l'anno in cui ho capito che se ti metti a disposizione dei miglioramenti, questi poi arrivano.
Pochi artisti italiani sono cambiati, e sono disposti a cambiare, come Tiziano Ferro:
"Mi apro di più, mi concedo di più, con rilassatezza, con meno protezione. L'esperienza dei concerti negli stadi è stata didattica. Mi ha costretto a tornare alla prima elementare. In Italia ciascuno coltiva il suo orticello, anche se piccolo, è difficile cambiare status. Io quest'anno l'ho fatto, e la slavina professionale che ne è seguita mi ha spiazzato".
E' un Tiziano Ferro nuovo quello del 2015. E sarà diverso, migliore, quello del 2016, anno in cui uscirà il nuovo capolavoro dell'artista di Latina. Ebbene sì, il nuovo disco dell'artista di "Rosso Relativo" uscirà il 2 dicembre 2016. Ferro è contento della sua vita, dei suoi amici e dei suoi collaboratori:
"Per una volta mi piace tutto quello che ho, le persone con cui lavoro, la casa discografica che ho scelto: vorrei uno spray per fissare questo quadro fatto con i gessetti".
Come tutti i cantautori anche Tiziano Ferro adora esibirsi dal vivo e, riguardo al suo recente tour negli stadi, concluso in modo stellare, ha spiegato:
"Fare un tour vero negli stadi significa assumersi la responsabilità di chiedere ogni volta a tante persone di fidarsi di te. Quando vedi che tutto ciò avviene, la soddisfazione è immensa. Una volta salito sul palco non mi sono mai sentito fuori posto, neppure un minuto. E ora agli stadi ci ho preso gusto".
Tiziano Ferro, sembrerà strano, è un grande ascoltatore. Gli piace trascorrere molto tempo a sentire parlare le persone. Ovviamente ama anche ascoltare i suoi colleghi, italiani e stranieri, tra cui i Coldplay:
"Ho finalmente ascoltato l'album bene l'album dei Coldplay, che mi è piaciuto molto. Interessante il taglio pop, che però non tradisce lo stile cantautorale".
 
