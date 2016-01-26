Home Home LG, profitti aumentati nel 2015: venduti 15 milioni di smartphone in 3 mesi

LG, profitti aumentati nel 2015: venduti 15 milioni di smartphone in 3 mesi

di Redazione 26/01/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il 2015 è stato un anno indimenticabile per LG, che ha venduto moltissimi dispositivi ed ha visto aumentare i suoi profitti Il produttore sudcoreano ha visto incrementare il suo profitto operativo, solamente negli ultimi 3 mesi del 2015, del 27%. Un bel risultato, anche perché molti concorrenti di LG hanno ottenuto pessimi risultati nel 2015. Solamente nell'ultimo trimestre del 2015, il colosso sudcoreano ha venduto oltre 15 milioni di smartphone; nell'arco dell'anno, invece, sono stati consegnati ben 59,7 milioni di apparecchi. LG prevede profitti elevati anche nel 2016 per via della riduzione dei costi di produzione e per il lancio di nuovi modelli, come il G5, smartphone elegante e con molte funzionalità. Uno dei punti di forza di LG, che ha permesso di realizzare profitti elevati è senza dubbio G3, smartphone che ha aggredito il mercato con il suo straordinario rapporto qualità/prezzo. Il colosso sudcoreano sa bene che G3 è stato la sua arma vincente e vuole, per questo, lanciare prodotti simili in futuro. Uno degli obiettivi dell'azienda è, senza dubbio, riconquistare i coreani. Sì perché è proprio in casa che si sono registrate vendite minime. Come mai? Beh, forse perché i sudcoreani sono interessati a smartphone stranieri come Nokia o Apple. E' solo una supposizione, sia ben chiaro. In Corea del Sud c'è l'egemonia dei dispositivi Samsung ed Apple, quindi sarà difficile per LG primeggiare. C'è bisogno di una nuova strategia di marketing e prodotti particolari, che sappiano conquistare gli utenti. L'anno scorso si è chiuso bene, dunque, per LG. Eppure non era iniziato molto bene sul versante delle vendite: decisivo, a quanto pare, è stato il trimestre finale. Che ai coreani non piacciano molto i prodotti LG non è una novità. Lo testimoniano anche le vendite (scarse) di V10. Dopo 10 giorni dal lancio, l'apparecchio non si è piazzato nella top ten degli smartphone più venduti in Corea del Sud. In vetta sempre i soliti Samsung. V10 è uno smartphone dotato di un secondo schermo, sempre acceso, che consente all'utente di essere sempre informato. Su tale display, infatti, è possibile leggere, oltre all'ora, le notifiche.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp