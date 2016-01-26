Once Upon A Time Quinta Stagione (Commento Episodi 1-8), The Dark Ones!

Essere L'Oscuro non e' facile nemmeno perNon e' facile perche' essere l'Oscuro significa detenere il più grande potere oscuro di tutti i tempi. Da anzitempo l'uomo brama il potere, ma brama molto più l'amore e quando lo trova e' disposto a pagare qualsiasi prezzo pur di non privarsene. E' una reazione egoista, spontanea e passionale che spazza via ogni tentativo di razionalità. Per Rumple, Belle era l'innocenza che ancora riusciva a vedere in lui l'uomo dietro la bestia. Il potere con lui ha vinto, ma solo quando ha scoperto che nessuna sua buona intenzione nei confronti di Bae avrebbe potuto salvare quell'amore filiale. Ogni azione da lei commessa e' nata dal nobile intento di proteggere Hook. Colui che ha solcato i mari col preciso intento di fermare "il coccodrillo", adesso, e' stato punito col peggiore dei mali: possedere lui stesso il potere oscuro che tanto ha detestato. Emma Swan voleva salvarlo, perche' l'amava, ma non ha pensato neanche per un secondo che quella sarebbe potuta essere la punizione più terribile per il pirata. Il male si e' moltiplicato ed il male, nell'animo di un pirata maledetto, incapace di distruggere i suoi fardelli, se non in migliaia di anni, e' la peggiore delle maledizioni per Storybrooke. L'amore ha distrutto i cuori ed ottemperato di giudizi. Perche' l'amore resta la magia più potente, quella in grado di portarci a compiere azioni inimmaginabili. Rumple e' divenuto un eroe, Belle ha perdonato i peccati del marito, Mary Margaret ed Azzurro hanno compiuto atti poco nobili, Regina e' divenuta buona, Artù ha incantato Ginevra, Merlino ha tentato di distruggere la sua immortalità. Tutti sono disposti a tutto per amore. E se invece Hook adesso volesse una sola cosa, come una moderna Nimue? Se volesse solo la sua vendetta? Se volesse solo distruggere Emma Swan, per sempre?