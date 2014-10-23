Tradate, dà fuoco alla casa del padre: non accettava separazione dei genitori

Un 32enne non tollerava il fatto che il padre stesse per separarsi dalla madre ed ha deciso di incendiare la casa del genitore, secondo lui causa del naufragio del rapporto. L'incendio è stato appiccato mentre il padre e la compagna dormivano. E' successo a Tradate, in provincia di Varese.

Il giovane, con disturbi psichici, è stato bloccato e messo in manette dai carabinieri. Dovrà rispondere di tentato omicidio, danneggiamenti e stalking.

Il padre del 32enne, un 58enne, è stato subito ricoverato: ha riportato diverse ustioni. La compagna, invece, è rimasta leggermente intossicata.