Livelli Essenziali di Assistenza, Toscana al Top. Rossi: "Dobbiamo Fare ancora Meglio"

Il Tavolo degli adempimenti Lea, presso il Ministero della Salute, ha posto la Toscana, ancora una volta, in prima posizione. Era accaduto lo stesso anche l'anno scorso. Bella notizia per tutti i pazienti toscani

Enrico Rossi gongola: "Ringrazio tutti gli operatori della Sanità"

"Sono contento che la Toscana sia arrivata prima per il secondo anno consecutivo. Per questo ringrazio di cuore tutti gli operatori della sanità: infermieri, medici, tecnici, e tutti coloro che lavorano con impegno e dedizione nel grande servizio sanitario della Regione Toscana. Dobbiamo fare ancora meglio, e per questo attuare in tempi rapidi la riforma che abbiamo prospettato".

Assessore Saccardi: "Toscana regione migliore nel soddisfare le richieste"

"Voglio ricordare che, al di là di questo primato, la Toscana destina oltre 100 milioni di euro a servizi extra Lea, per offrire prestazioni ancor più di qualità e rispondere a bisogni a cui le altre regioni non rispondono", ha aggiunto la Saccardi.

Il risultato ottenuto quest'anno dalla Toscana è addirittura migliore rispetto a quello ottenuto nel, quando ha ottenuto 214 punti su 225. Quest'anno ne ha ottenuti 217. Il governatore della Toscanaha espresso con queste parole il suo orgoglio per l'eccellenza della sanità toscana:L'assessore toscano al diritto alla Salute, Stefania Saccardi, ha rimarcato che la Toscana, nonostante le mille difficoltà e problemi, è riuscita ancora una volta a dimostrarsinel soddisfare le richieste delle persone. Il servizio sanitario, dunque, è eccellente in Toscana. Nell'ultimo biennio si sono registrati risultati sorprendenti.