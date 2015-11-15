Strage Parigi, Thuram: "Ero a Cena nel Quartiere Latino"
di Redazione
15/11/2015
Gli attentati terroristici avvenuti nelle ultime ore a Parigi hanno sconvolto il mondo intero. Non è possibile pensare ad altro. Tante vittime, oltre 120, e numerosi feriti. Il mondo intero esprime il suo cordoglio alla Francia e medita sull'inaudita crudeltà dell'Isis
Thuram: "Ero a cena nel quartiere latino"L'ex calciatore francese Lilian Thuram, campione del mondo nel 1998, era proprio a Parigi quando i terroristi avevano iniziato a colpire in diversi punti della città.
"Ero a cena nel quartiere latino con degli amici. Quando ho iniziato a ricevere messaggi dalla mia nipotina che chiedeva dove fossi. Le ho risposto che era troppo giovane per farmi da mamma. E lei mi ha detto: 'Ci sono sparatorie in città'", ha asserito l'ex calciatore francese.Thouram sottolinea che Parigi è senza voce, adesso. Tutti piangono le vittime. Per Lilian è come se fossero morti amici, parenti o conoscenti.
"Ci vogliono ridurre alla paura"Una notte terrificante, indimenticabile, anche Thouram che ha aggiunto:
"Attenti alle strade che vogliamo prendere, alle risposte che vogliamo dare. Io una spiegazione non la trovo, ma è chiaro che ci vogliono ridurre alla paura, togliere la libertà. Dobbiamo tutti riflettere su che tipo di società vogliamo ed essere uniti".
Articolo Precedente
Livelli Essenziali di Assistenza, Toscana al Top. Rossi: "Dobbiamo Fare ancora Meglio"
Articolo Successivo
Magri con Girovita Pronunciato Rischiano Ictus e Infarti: Pancetta Killer
Redazione