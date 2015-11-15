Strage Parigi, Thuram: "Ero a Cena nel Quartiere Latino"

Gli attentati terroristici avvenuti nelle ultime ore a Parigi hanno sconvolto il mondo intero. Non è possibile pensare ad altro. Tante vittime, oltre 120, e numerosi feriti. Il mondo intero esprime il suo cordoglio alla Francia e medita sull'inaudita crudeltà dell'Isis

Thuram: "Ero a cena nel quartiere latino"

"Ero a cena nel quartiere latino con degli amici. Quando ho iniziato a ricevere messaggi dalla mia nipotina che chiedeva dove fossi. Le ho risposto che era troppo giovane per farmi da mamma. E lei mi ha detto: 'Ci sono sparatorie in città'", ha asserito l'ex calciatore francese.

"Ci vogliono ridurre alla paura"

"Attenti alle strade che vogliamo prendere, alle risposte che vogliamo dare. Io una spiegazione non la trovo, ma è chiaro che ci vogliono ridurre alla paura, togliere la libertà. Dobbiamo tutti riflettere su che tipo di società vogliamo ed essere uniti".

L'ex calciatore francese Lilian Thuram, campione del mondo nel 1998, era proprio a Parigi quando iavevano iniziato a colpire in diversi punti della città.Thouram sottolinea che Parigi è senza voce, adesso. Tutti piangono le vittime. Per Lilian è come se fossero morti amici, parenti o conoscenti.Una notte terrificante, indimenticabile, ancheche ha aggiunto: