Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Strage Parigi, Thuram: "Ero a Cena nel Quartiere Latino"

Redazione Avatar

di Redazione

15/11/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Gli attentati terroristici avvenuti nelle ultime ore a Parigi hanno sconvolto il mondo intero. Non è possibile pensare ad altro. Tante vittime, oltre 120, e numerosi feriti. Il mondo intero esprime il suo cordoglio alla Francia e medita sull'inaudita crudeltà dell'Isis

 

Thuram: "Ero a cena nel quartiere latino"

L'ex calciatore francese Lilian Thuram, campione del mondo nel 1998, era proprio a Parigi quando i terroristi avevano iniziato a colpire in diversi punti della città.
"Ero a cena nel quartiere latino con degli amici. Quando ho iniziato a ricevere messaggi dalla mia nipotina che chiedeva dove fossi. Le ho risposto che era troppo giovane per farmi da mamma. E lei mi ha detto: 'Ci sono sparatorie in città'", ha asserito l'ex calciatore francese.
Thouram sottolinea che Parigi è senza voce, adesso. Tutti piangono le vittime. Per Lilian è come se fossero morti amici, parenti o conoscenti.

"Ci vogliono ridurre alla paura"

Una notte terrificante, indimenticabile, anche Thouram che ha aggiunto:
"Attenti alle strade che vogliamo prendere, alle risposte che vogliamo dare. Io una spiegazione non la trovo, ma è chiaro che ci vogliono ridurre alla paura, togliere la libertà. Dobbiamo tutti riflettere su che tipo di società vogliamo ed essere uniti".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Livelli Essenziali di Assistenza, Toscana al Top. Rossi: "Dobbiamo Fare ancora Meglio"

Articolo Successivo

Magri con Girovita Pronunciato Rischiano Ictus e Infarti: Pancetta Killer

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025