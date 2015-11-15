Moira Orfei E' Morta: Mondo del Circo in Lutto, Lavorò con Totò
15/11/2015
Il mondo del circo piange Moira Orfei, donna che ha lavorato anche nel mondo della tv e del cinema. La circense è deceduta nella sua casa mobile, a Brescia. Aveva 84 anni
Moira: una vita per il circoI familiari di Moira hanno reso noto che lo spettacolo a Brescia non verrà annullato per rispettare la tradizione del circo Orfei. Sicuramente Moira avrebbe voluto proprio questo. Dopo lo show a Brescia, il circo si sposterà a Milano.
Moira Orfei disse riguardo al successo del suo circo: "La produzione Orfei si basa sui tre capisaldi della tradizione circense: acrobati, clown e animali. Il tutto però rivisto in chiave moderna e con artisti tra i più bravi in circolazione. Il nostro successo sta nel fatto che non si tratta del solito spettacolo circense, bensì di uno show che coniuga circo, teatro, danza e musical. Il tutto contornato, attraverso una attenta regia, da musiche dal vivo, costumi sfavillanti, coreografie e luci".
Tra circo e cinema: Moira Orfei e TotòMoira Orfei veniva da una famiglia di circensi: suo padre, Riccardo, era il noto clown Bigolon; la madre, Violetta Arata, era un nome noto del mondo del circo. Addio a una donna che ha saputo rendere il circo qualcosa di attraente e meraviglioso, uno show non solo per piccoli ma anche per adulti. Moira, lo ricordiamo, recitò in oltre 40 film, collaborando con attori del calibro di Marcello Mastroianni, Totò e Vittorio Gassman.
