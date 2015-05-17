Loading...

Lodi: chi ha ucciso Antonella Mazza? Inquirenti non escludono delitto passionale

17/05/2015

E' mistero a Lodi sulla morte di una 52enne, il cui cadavere è stato rinvenuto ieri, nella sua abitazione, dal figlio. La vittima si chiamava Antonella Mazza.

Un figlio della Mazza, ieri pomeriggio, aveva suonato il campanello dell'abitazione della mamma, ma quest'ultima non gli aveva risposto. Una vicina di casa ha fatto entrare il ragazzo che, poco dopo, ha scoperto il cadavere della madre. Il portone di entrata dell'appartamento della 52enne era semiaperto.

Il ragazzo ha raccontato che nella casa della madre c'è un gran caos: tutto sottosopra. Gli inquirenti non escludono un delitto passionale, visto che alcuni vicini hanno rivelato di aver sentito, ieri, litigare la Mazza con un uomo. Pare che la 52enne avesse un flirt con uomo straniero. Gli investigatori sono alla ricerca di qualsiasi indizio che possa permettere di fare luce sul criptico episodio.

