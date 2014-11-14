Lollipop per Android

Loading...

14/11/2014

La grande attesa è finita per tutti i fan di Android, finalmente Google è pronta a rilasciare la quinta versione di Android con un nome che continua la tradizione dei nomi dedicati ai dolci. L’aggiornamento sarà disponibile su Nexus 5 e per il momento sui tablet Nexus 10 e Nexus 7. La novità più significativa sarà l’interfaccia grafica material design, linee minimali, colori brillanti e animazioni con effetti di profondità. Attualmente la nuova grafica risulta disponibile su Mappe, Gmail e Calendario. Lollipop promette di poter avere un maggior controllo sui dispositivi, modificando le impostazioni per ricevere messaggi o notifiche solo da alcune persone. Le notifiche quando si è impegnati, verranno visualizzate solo nella schermata di blocco.,
