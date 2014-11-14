Loading...

Maltempo un morto a Crema

di Redazione

14/11/2014

Il maltempo ha portato via la vita ad un giardiniere di 36 anni rimasto incastrato in una pala di un mulino a Crema. Per le prossime ore è prevista una tregua, già in serata una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l nord ovest colpendo ancora una volta la Lombardia. La Protezione civile è in allerta per tutte le zone del Po, del Piemonte e della Lombardia, la stima dei danni ha raggiunto i 100 milioni e anche il lago di Como inizia a spaventare dopo aver superato il suo limite storico. Saremo pronti per una nuova ondata di acqua oppure altre persone moriranno?
