Loredana Bertè ricanta suoi successi in "Amici non ne ho... ma amiche sì!", album al femminile

Loredana Bertè è tornata a fare musica dopo uno stop durato 10 anni. Il prossimo 1 aprile uscirà "Amici non ne ho... ma amiche sì!", anticipato dal singolo "E' andata così", scritto per lei da Luciano Ligabue

Consapevole del successo riconquistato

"Erano 10 anni che non facevo un disco, ma ora mica mi fermano più... Fiorella (Mannoia, ndr) mi ha proposto di chiamare chi volevo per ricantare i miei successi".

"Stiamo come Stiamo è la canzone che abbiamo portato a Sanremo nel 1993. Avevo la traccia originale cantata da lei e io ho registrato nuovamente la mia parte. Anche perché all'epoca sbagliai e lei ci mise un anno per perdonarmi. Vorrei che fosse ancora qui per sentirmi dire 'brava' e per poterle dire ancora una volta 'ti voglio bene'".

In arrivo un disco di inediti?

"Ora che sono tornata sono pronta anche per il disco di inediti. Ho già brani di Gianna Nannini, di Ruggeri, di Fossati, di Ron".

Adesso Loredana non ha più intenzione di fermarsi, conscia dellariconquistata grazie anche all'autobiografiae alla partecipazione al talent "Amici" nel ruolo di giudice. La cantante di Bagnara Calabra è stata riconfermata nel programma Mediaset condotto da Maria De Filippi. Inizialmente la Bertè pensava a un disco di inediti (che comunque realizzerà prossimamente, ndr); poi ha inciso un'opera corale, a cui hanno partecipato molte cantanti famose, del calibro di, Emma, Paola Turci, Fiorella Mannoia e Irene Grandi. Loredana ha detto:La cantante calabrese, dunque, è entusiasta della sua 'rinascita' artistica e personale. Nel nuovo disco c'è anche uncon sua sorella,, che vorrebbe tanto rivedere per dirle che le vuole bene:Loredana ringrazia tutte le amiche che l'hanno aiutata a realizzare questo grande progetto che l'ha rilanciata nel panorama musicale italiano, un ottimo preludio a un album di inediti: