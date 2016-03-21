Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Loredana Bertè ricanta suoi successi in "Amici non ne ho... ma amiche sì!", album al femminile

Redazione Avatar

di Redazione

21/03/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Loredana Bertè è tornata a fare musica dopo uno stop durato 10 anni. Il prossimo 1 aprile uscirà "Amici non ne ho... ma amiche sì!", anticipato dal singolo "E' andata così", scritto per lei da Luciano Ligabue

 

Consapevole del successo riconquistato

Adesso Loredana non ha più intenzione di fermarsi, conscia della popolarità riconquistata grazie anche all'autobiografia "Traslocando - E' andata così" e alla partecipazione al talent "Amici" nel ruolo di giudice. La cantante di Bagnara Calabra è stata riconfermata nel programma Mediaset condotto da Maria De Filippi. Inizialmente la Bertè pensava a un disco di inediti (che comunque realizzerà prossimamente, ndr); poi ha inciso un'opera corale, a cui hanno partecipato molte cantanti famose, del calibro di Elisa, Emma, Paola Turci, Fiorella Mannoia e Irene Grandi. Loredana ha detto:
"Erano 10 anni che non facevo un disco, ma ora mica mi fermano più... Fiorella (Mannoia, ndr) mi ha proposto di chiamare chi volevo per ricantare i miei successi".
La cantante calabrese, dunque, è entusiasta della sua 'rinascita' artistica e personale. Nel nuovo disco c'è anche un duetto virtuale con sua sorella, Mia Martini, che vorrebbe tanto rivedere per dirle che le vuole bene:
"Stiamo come Stiamo è la canzone che abbiamo portato a Sanremo nel 1993. Avevo la traccia originale cantata da lei e io ho registrato nuovamente la mia parte. Anche perché all'epoca sbagliai e lei ci mise un anno per perdonarmi. Vorrei che fosse ancora qui per sentirmi dire 'brava' e per poterle dire ancora una volta 'ti voglio bene'".  

In arrivo un disco di inediti?

Loredana ringrazia tutte le amiche che l'hanno aiutata a realizzare questo grande progetto che l'ha rilanciata nel panorama musicale italiano, un ottimo preludio a un album di inediti:
"Ora che sono tornata sono pronta anche per il disco di inediti. Ho già brani di Gianna Nannini, di Ruggeri, di Fossati, di Ron".
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Fiordaliso lascerà L'Isola Dei Famosi? Stasera su Canale 5 la terza diretta con l'Honduras

Articolo Successivo

Roma: 85% inquilini e commercianti centro storico non paga affitto

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023