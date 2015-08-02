Home Gossip Lorella Cuccarini stravolta dopo morte madre: "Perdita più grande"

di Redazione 02/08/2015

Lorella Cuccarini, showgirl venuta alla ribalta negli anni '80, ha rilasciato un'interessante intervista a Vanity Fair, durante la quale ha parlato della sua professione e della sua vita privata, iniziando a ricordare il matrimonio col suo amore Silvio Capitta "Volevamo evitare i paparazzi, i giornali che avrebbero chiamato per proporci un’esclusiva. Il giorno dopo la cerimonia abbiamo scelto alcune fotografie e le abbiamo regalate alla stampa. Lo sapevano solo mia madre, i genitori di Silvio e pochi altri. Il vestito me lo preparò mamma, trovammo il modello insieme e lei andò a comprare la stoffa. Mia cognata scelse le bomboniere, io feci finta di invitare per una festa di compleanno in anticipo e celebrammo prima il matrimonio religioso proprio per evitare le pubblicazioni", ha rivelato la Cuccarini in merito al suo matrimonio. Lorella ha 4 figli ed è felicissima. Non si vergogna di dire, però, che rimase sconcertata quando venne a sapere di essere incinta di due gemelli, visto che stava lavorando a teatro: "Di fronte a me avevo l’ultima stagione di Grease a teatro: migliaia di biglietti venduti, il cast sotto contratto. Scoprire di essere incinta fu uno shock e, quando mi dissero che erano due, fu pure peggio". Comunque, fu uno choc lieto per Lorella. Il momento tremendo della sua vita, invece, è stato quello successivo alla morte della madre, una donna che amava tantissimo. "La morte di mia madre è stata la perdita più grande. Aveva 65 anni, il momento in cui potevamo regalarle un po' di tranquillità, di serenità, il piacere di fare la nonna", ha asserito la Cuccarini riguardo alla morte di sua madre, avvenuta nel 2002. Ora Lorella continua a lavorare in tv e a teatro, anche se è più attratta dal palcoscenico: "In teatro si possono avere bei ruoli anche a 60 o 70 anni. Non ci tengo ad essere in tv a tutti i costi. E poi non vedo l’ora di diventare nonna, ho ancora tanta forza ed energia, sarei una nonna fighissima!". Nelle ultime ore, Lorella è stata intervistata da Monica Mondo, durante la trasmissione SOUL, ed ha parlato un po' di se stessa, della sua famiglia e della sua professione, che finora le ha dato grosse soddisfazioni. Lorella, che da piccola voleva diventare ballerina, ha vissuto come ogni persona momenti belli e brutti. Tra questi ultimi, come detto prima, c'è la morte della madre: "Ringrazio mia madre che col suo impegno, col suo sacrificio mi ha donato le basi che mi hanno permesso di crescere e affrontare le avversità che ci sono sempre nella vita". La madre della Cuccarini era giovane quando è passata a miglior vita e ciò ha addolorato maggiormente la showgirl: "Era ancora così giovane, un dolore straziante. Ma c’è un disegno, ci credo, l’idea che Gesù si è caricato di tutti i dolori che possiamo vivere deve darci la forza di affrontare il nostro calvario. Io ho trovato forza, speranza, coraggio in tante persone che soffrono, e questo mi ha cambiato lo sguardo". Lorella Cuccarini, sebbene non vada ogni giorno in chiesa, è credente. Non ha dubbi sull'esistenza di Dio. E' per questo, anche che si oppone all'adozione di bambini da parte delle coppie gay. L'esternazione della sua opinione, però, le è costata una valanga di critiche a cui ha risposto così sul suo blog: "Cari amici, io non ho mai nascosto la mia opinione su questo tema: per me un bambino non è l’oggetto di nessun 'diritto alla riproduzione' dei genitori ma è piuttosto una piccola persona che ha bisogno che vengano riconosciuti e tutelati proprio i suoi di diritti! E tra i possibili soggetti da tutelare io non ho dubbi: prima di tutto il bambino. Capisco che non per tutti questa affermazione appaia scontata e magari non saremo d’accordo, ma quando dico che i bambini non si comprano mi riferisco ad una realtà devastante ed inaccettabile per me che riguarda allo stesso modo coppie etero o coppie gay, che a questo tipo di mercato fanno ricorso. E su questo punto tutto si potrà dire tranne che la mia sia una posizione omofoba o discriminatoria per chiunque".

