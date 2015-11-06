Home Spettacoli "Il Segreto dei Suoi Occhi": Julia Roberts diretta da Billy Ray, Thriller Avvincente

di Redazione 06/11/2015

"Il segreto dei suoi occhi", pellicola diretta da Billy Ray, che vanta un cast eccezionale, uscirà al cinema il prossimo 12 novembre Julia Roberts e Nicole Kidman straordinarie Il nuovo film diretto da Ray non è altro che la rivisitazione dell'omonimo film argentino, che si è aggiudicato un Oscar, nel 2010, come Miglior Film Straniero. Tra gli attori che hanno interpretato la pellicola anche i grandi Chiwetel Ejiofor, Julia Roberts, Dean Norris e Nicole Kidman. Diretto da Billy Ray, il film vede nel cast Nicole Kidman, Julia Roberts e Chiwetel Ejiofor. Sul web potete già trovare una clip che vi dà un assaggio della pellicola, che è un thriller spettacolare, di quelli che tiene inchiodati sulla sedia, col fiato sospeso, fino alla fine. Merito anche dei grandi attori che formano il cast. Veramente insuperabili Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman e Julia Roberts. Julia Roberts: "Interpretare Jess è stato difficile" Julia Roberts ha rivelato che interpretare Jess Cobb non è stato proprio facile, anzi deve ringraziare il marito, che l'ha aiutata a superare anche tale ostacolo. Per l'attrice, insomma, vestire i panni dell'agente Jess è stato difficile. Jess è una donna che non perde la speranza e cerca ancora, dopo 13 anni, l'assassino della figlia 13enne di una sua amica, che ama ancora. Il cadavere della 13enne venne ritrovato in un cassonetto. Come 13 anni prima, però, svolgere le indagini non sarà facile per via della burocrazia e dell'antiterrorismo . "E' stato un film emotivamente faticosissimo, cercavo un ruolo impegnativo e questo è andato oltre il previsto, ha richiesto più preparazione di quanta ne abbia mai fatta per un ruolo. La chiave è stata come legare le due donne, la prima, quella dei momenti felici con la figlia e della devastante scoperta della morte della ragazza, e quella di tredici anni dopo, ancora distrutta dal dolore. Non ho mai dovuto lavorare a un personaggio così, e da subito avevo deciso che i miei sentimenti non avrebbero mai interferito con quelli di Jess", ha affermato Julia Roberts, che durante le riprese ha dovuto affrontare un grave lutto, quello della morte della madre.

