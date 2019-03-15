Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni dopo Uomini e Donne pronti per la convivenza?
di Redazione
La domanda che si stanno ponendo i fan di Uomini e Donne è la seguente: Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni dopo Uomini e Donne sono pronti per la convivenza con le loro fidanzate conosciute nel date show?
Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni dopo Uomini e DonneUn napoletano e un catanese arrivati nel programma di Maria De Filippi alla corte della stessa donna sono passati dal'essere nemici ad amici. Stiamo parlando proprio di Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni che, entrambi delusi da Sara Affi Fella coinvolta nello scandalo unfollow che l'ha costretta ad allontanarsi dai social. I due ragazzi sono riusciti a trovare un punto di incontro e diventare così amici, come spiegato da Riccardi quando ha annunciato il ritorno su Instagram dopo la scelta Uomini e Donne by Night di Luigi Mastroianni. Una volta spenti i riflettori del programma di Mari De Filippi, Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni potrebbero già portare le loro storie d'amore con Claudia Dionigi e Irene Capuano a un livello superiore. I due ex tronisti e le fidanzate stanno già cercando casa per avviare una convivenza nella città di Roma dove vivono le due ex corteggiatrici?
Lorenzo Riccardi pronto per la convivenza?Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi colgono sempre l'occasione per trascorrere insieme il loro tempo, la coppia è costretta a separarsi per via dei loro impegni lavorativi che li portano in giro per l'Italia. A spiegare il tutto è stato lo stesso Lorenzo Riccardi che in occasione di un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine ha dichiarato: "È inutile continuare a fare avanti e indietro. Stiamo talmente bene e ci lasciamo i nostri spazi che non ha senso aspettare altro tempo per prendere questa decisione". L'ex tronista ha spiegato inoltre come lui e la fidanzata hanno scoperto di avere gli stessi ritmi quotidiani: "La sua giornata è uguale alla mia e ci siamo trovati in grande sintonia- dichiara Lorenzo Riccardi-. Pur non ritrovandomi nel mio contesto abituale, non è stato per nulla difficile stare ai suoi ritmi".
Luigi Mastroianni e Irene Capuano inseme a RomaDopo la mesa in onda di Uomini e Donne by Night anche Luigi Mastoianni trascorre tutto il suo tempo con la fidanzata Irene Capuano. Il 15 marzo 2019 la coppia è tornata insieme a Roma dopo aver trascorso qualche giorno a Venezia. Il viaggio è stato documentato sui social dove il tronista siciliano ha pubblicato una foto insieme alla fidanzata con scritto: "Solo viversi". Luigi Mastroianni pare che seguirà la Capuano a casa dei suoi genitori, anche se a breve potrebbero esserci delle importanti novità. Secondo alcuni rumors anche l'ex tronista siciliano starebbe valutando una convivenza insieme alla sua attuale fidanzata. A quanto pare Luigi Mastroianni potrebbe decidere di trasferirsi definitivamente a Roma per stare più vicino alla sua fidanzata e conciliare così i suoi impegni lavorativi.
