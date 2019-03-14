Teresa Langella e Andrea Del Corso insieme? Il messaggio "Un abbraccio che toglie il fiato"
di Redazione
14/03/2019
Il mondo del gossip torna ad occuparsi di Teresa Langella e Andrea Del Corso, i due starebbero insieme o si starebbero frequentando segretamente? Sono diversi i rumors sull'ex tronista e il corteggiatore che l'ha rifiutata ma ecco che su Instagram arriva un nuovo messaggio.
Teresa Langella e Andrea Del Corso insieme?Questa è una delle domande che più frequentemente si stanno ponendo i fan di Teresa Langella e Andrea Del Corso. L'ex corteggiatore ha spiegato di aver rifiutato la tronista napoletana perché non credeva di essere all'altezza delle aspettative che questa nutriva in lui. Le giustificazioni fornite da Andrea Del Corso però non sono riuscite a sanare la ferita nel cuore di Teresa Langella che si è dichiarata delusa dal suo atteggiamento. Andrea Del Corso, ha spiegato la tronista durante il confronto, avrebbe mentito durante tutto il corteggiamento fatto durante il trono classico. La Langella sarebbe convinta del fatto che questo abbia sfruttato il suo ruolo di corteggiatore per accrescere la sua notorietà, facendole credere di essere tutt'altro tipo di persona. Per i fan di Uomini e Donne, Andrea Del Corso, abbia veramente calcato l'onda della notorietà sia con Teresa Langella nel programma di Maria De Filippi che con Martina Sebastiani, con cui ha avuto una breve storia dopo Tempetation Island.
Teresa Langella Instagram: "Un abbraccio che toglie il fiato"Il 14 marzo del 2019 Teresa Langella ha pubblicato un nuovo messaggio sui Instagram, una dedica particolare dove scrive: "Ci sono donne e poi ci sono le Donne Donne. E quelle non le devi provare a capire, perché sarebbe una battaglia persa in partenza". La dedica di Teresa Langella sembra essere rivolta a un uomo appena arrivato nella sua vita, oppure, ancora una volta ad Andrea Del Corso. Il post su Instagram continua dicendo: "Le devi prendere e basta. Devi prenderle e baciarle, e non devi dare loro il tempo di pensare". Il post pubblicato nelle IG Stories conclude dicendo: "Perciò prendile e amale. Amale vestite, che a spogliarsi sono brave tutte. Amale indifese e senza trucco, perché non sai quanto gli occhi possono trovare scudo dietro un velo di mascara".
Andrea Del Corso compleanno insieme a Teresa Langella?Il messaggio pubblicato da Teresa Langella arriva in concomitanza ai preparativi che Andrea Del Corso ha avviato in vista del suo compleanno. Il post della Langella sembra dunque un attacco alla presunta 'superficialità' di Andrea Del Corso? L'ex corteggiatore nel post su Instagram scrive: "Dove lo festeggerò questo fatidico compleanno? Monti o Capitali Europee?". La domanda che i fan invece pongono ai due protagonisti di Uomini e Donne è: i due trascorrano insieme il compleanno di Andrea Del Corso o i rumors riguardanti una loro frequentazione fuori dal programma sono solo frutto del gossip?
Articolo Precedente
Lorenzo Riccardi e Luigi Mastroianni dopo Uomini e Donne pronti per la convivenza?
Articolo Successivo
Giulia De Lellis paura sui social: "Ragazzi mi hanno ricoverata"
Redazione