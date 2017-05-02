Ludovica Valli Facebook: lungo sfogo. Pensa ancora a Fabio Ferrara?

Uomini e donne gossip: Ludovica Valli infelice, il messaggio su Facebook è una dichiarazione per l’ex Fabio Ferrara?

Ludovica Valli fa preoccupare i suoi follower. Mentre la sorella Beatrice scatta selfie con Marco Fantini e il figlio in ascensore, l’ex tronista di Uomini e donne sembra non trovare pace. La situazione sentimentale di Ludovica non è delle migliori al momento e nonostante sia passato molto tempo dalla fine della relazione con Fabio Ferrara ci sono molti indizi social che dicono il contrario. Pochissime ore fa Ludovica Valli ha condiviso questo scatto sensuale accompagnato da una citazione della scrittrice Marzia Sicignano che descrive il suo stato d’animo attuale.

L’ex tronista di Uomini e donne era finita al centro delle cronache rosa per il presunto flirt con il calciatore Antonio Mirante, tuttavia pare che Ludovica Valli oggi sia ancora single forse perché non ha mai dimenticato Fabio Ferrara. Qualcuno nei commenti su Facebook ha consigliato a Ludovica di cercare Fabio, ma la ragazza è ancora molto scossa. Leggete cosa ha scritto: «Non ho mai detto ad alta voce che so bene che cosa mi manca e che è quello che mi è mancato sempre, qualcuno da cui andare a finire per avere un modo per non finire qualcuno che mi dica che ne vale la pena anche quando è tutto perso».

In questo passaggio Ludovica Valli si “accusa” di aver indossato una corazza e di non aver mai espresso liberamente quello che sentiva. Il messaggio su Facebook si chiude con delle parole molto tristi verso chi crede di conoscerla e anche verso chi fa della sua vita e delle sue scelte oggetto di gossip perché Ludovica Valli è ben diversa da quella che appare in foto e pubblicamente. Arriverà l’amore a far sorridere la ragazza o ci sarà un lieto fine con Fabio Ferrara? Lo scopriremo presto nelle prossime news di gossip dei personaggi di Uomini e donne!