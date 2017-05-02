Giulia Latini Instagram: messaggio in codice per Giorgia Pisana

Anticipazioni Uomini e donne trono classico: domani 3 maggio 2017 il tronista Marco Cartasegna farà la sua scelta. Ultimi gossip!

Le protagoniste delle nostre news di gossip di Uomini e donne sono due corteggiatrici del trono classico. Giulia Latini ha scritto su Instagram un messaggio per Giorgia Pisana. Come abbiamo appreso dalle anticipazioni di Ued domani 3 maggio 2017 verrà registrata la scelta di Marco Cartasegna. Indipendentemente da quello che succederà Giorgia Pisana può ritenersi molto soddisfatta, grazie a Uomini e donne infatti ha trovato un’amica speciale, la corteggiatrice Giulia Latini. Così come era successo per Sonia Lorenzini e Martina Luchena, anche Giulia e Giorgia sono inseparabili.

Sul profilo Instagram di Giulia Latini è apparso quel messaggio speciale a cui sono seguite una serie di critiche. La corteggiatrice di Luca Onestini ha detto a Giorgia di tenere la testa alta e il cuore in mano. Basterà il suo in bocca al lupo? La rivale della Pisana è Federica Benincà e anche se Marco ha frequentato entrambe le corteggiatrici per pochissimo tempo, essendo l’ultimo arrivato, ha già deciso con quale delle due ragazze vuole lasciare Uomini e donne.

Non ci sono anticipazioni sulla scelta di Marco Cartasegna e non riusciamo ad immaginare chi avrà la fortuna di approfondire la conoscenza con il tronista. Giorgia Pisana appena arrivata nel programma aveva dichiarato di aver chiuso da poco una relazione e questo ha indispettito Marco. Nel corso delle esterne però il rapporto tra Giorgia e Cartasegna è diventato sempre più forte e la corteggiatrice aveva dimostrato di essere realmente intenzionata a chiudere con il passato. Durante l’ultima in particolare il tronista ha aperto le porte della casa del padre alla Pisana, e forse questo è un indizio. Ma c’è di più Giorgia Pisana ha dedicato a Marco Cartasegna la canzone di Fabrizio Moro: Portami via. La prenderà in considerazione? Vi aspettiamo molto presto per le nuove anticipazioni e i gossip sulle scelte di Uomini e donne.