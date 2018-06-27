Home Uomini e Donne Luigi Mastroianni la confessione su Sara: "Mi son lasciato raga"?

Luigi Mastroianni la confessione su Sara: "Mi son lasciato raga"?

di Redazione 27/06/2018

Attenzione, anche oggi si finisce di parlare di Sara Affi Fella domani. L'ex tronista napoletana è nuovamente single? Il mondo del gossip torna con Luigi Mastroianni e la dichiarazione su Sara, o comunque presunta tale: "Mi sono lasciato raga". Sarà vero? Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni in crisi? Dopo vari rumors ecco la conferma: Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni in crisi. A rivelarlo, ricordiamo, è stata la ragazza napoletana in occasione di un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine qualche settimana fa. Al momento però non è ancora ben chiaro se Sara e Luigi stanno ancora insieme, oppure no. I due ragazzi sembrano essere tanto lontano e destinati a non incontrarsi mai? "Che ci dobbiamo dire io e te" Il trono di Sara Affi Fella è stato uno dei più seguiti dell'ultima stagione di Uomini e Donne. Luigi Mastroianni, dopo la dichiarazione fatta da Sara durante la scelta ha risposto: "Che ci dobbiamo dire io e te". Terminando il tutto con un lungo bacio. Subito dopo i due ragazzi sono sempre stati protagonisti del mondo del gossip, prima Sara per via di un presunto flirt con Francesco Monte a Ibiza poi lo stesso Luigi Mastroianni che ha incontrato casualmente una sua ex fidanzata in discoteca. Oggi però sembra esser arrivata la conferma relativa alla fine della storia d'amore per la coppia di Uomini e Donne. Sara e Luigi si sono lasciati? Come abbiamo spiegato poc'anzi è difficile capire se Sara e Luigi si sono lasciati. La stessa tronista ha difeso il suo fidanzato dal gossip che lo vedevano protagonista insieme alla sua ex fidanzata. Una segnalatrice anonima però avrebbe segnato una fatto davvero particolare a U&D News. Luigi Mastroianni alla seguente domanda "Come va con la donna?" avrebbe risposto: "Mi sono lasciato raga!".... Attenzione, Attenzione, al momento Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni non avrebbero rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale sulla fine della loro storia d'amore!

