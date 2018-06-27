Home Home Temptation Island prima puntata anticipazioni, eliminazione prima coppia?

Temptation Island prima puntata anticipazioni, eliminazione prima coppia?

di Redazione 27/06/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Inauguriamo ufficialmente la stazione trash con Temptation Island prima puntata anticipazioni! Rumors attorno al programma parlano dell'eliminazione prima coppia... Cosa sta succedendo? Temptation Island anticipazioni La stagione estiva è appena iniziata e porta con sé le Temptation Island anticipazioni. Il reality show che mette a dura prova i sentimenti tornerà in prima serata su Italia 1 lunedì 9 luglio, ovvero fra poco più di una settimana. La redazione di Temptation Island, nei canali social del programma, ha già pubblicato delle clip che presentano le coppie che prenderanno parte allo show estivo. L'attenzione è stata catturata dalla prima coppia formata da Valentina De Biasi e il fidanzato Oronzo Cerinola. Il ragazzo non ha avuto alcun problema ad ammettere i suoi problemi di "fedeltà", affermando: "Valentina mi perdonerà". Chi sono Temptation Island tentatori? Ad una settimana dall'inizio del reality show delle coppie, la domanda del popolo del web è solo una: chi sono i Temptation Island tentatori? Il cast quest'anno vede al suo interno una lista di nomi davvero interessante. A Temptation Island 2018 è stata confermata la presenza del fratello di Luca Onestini, ovvero Gianmarco, seguito da un amico di Ignazio Mosers, il modello Luca Giuffrè. Le sorprese però non finiscono qui... Rullo di tamburi, nel cast tentatori troveremo proprio lui: Michael Terlizzi, ovvero il figlio del pugile Franco Terlizzi protagonista dell'Isola dei Famosi 2018! Gemma Galani contro Ida Platano? Da qualche tempo di discute sulla possibilità di vedere alcuni protagonisti del Trono Over a Temptation Island. Dopo vari rumos, ecco che arriva la conferma che vedrebbe Gemma Galani contro Ida Platano. Come noto da tempo, Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri hanno deciso di prendere parte a Temptation Island e Gemma li raggiungerà in qualità di ospite speciale perché amica di lei... Ma nient'altro è stato reso noto. La partecipazione della dama del Trono Over però preannuncia dei colpi di scena davvero interessanti. Gemma Galani è a conoscenza di qualche segreto scottante che riguarda proprio Riccardo Maria Guarnieri?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp