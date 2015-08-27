Home Gossip Macaulay Culkin: droga e alcol lo allontanano dal cinema, membro di una rock band

di Redazione 27/08/2015

Macaulay Culkin, ex bimbo prodigio e interprete di "Mamma ho perso l'aereo" ha deciso di abbandonare il mondo del cinema, proiettandosi nella sfera musicale. Ora è un componente di una rock band, i The Pizza Underground e pare felice così Qualche tempo fa, qualcuno ipotizzava anche che Macaulay fosse morto. Niente di più falso. L'artista si fa vedere spesso con la sua band, ma non si fa vedere più sul set. Basta col cinema, che gli ha dato poche gioie e tanti dolori. Sì, è vero, con "Mamma ho perso l'aereo" Culkin ha guadagnato molti soldi ma la fama gli ha creato molti problemi, tra cui la dipendenza da alcol e droga. L'attore ha iniziato a maturare l'idea di lasciare il cinema dopo che i film "Pagemaster - L'avventura meravigliosa" e "Richie Rich - Il più ricco del mondo" si rivelarono dei flop. Macaulay ha dovuto fronteggiare anche diversi drammi sul piano della vita privata: i genitori si sono separati e la sorella è morta in un incidente stradale. Eventi che si non 'metabolizzano' molto facilmente. Ieri, 26 agosto 2015, Culkin ha compiuto 35 anni. Sicuramente ha festeggiato assieme ai suoi parenti e ai suoi colleghi. Oggi Macaulay è diverso da quel pestifero bambino dal viso d'angelo che impensieriva continuamente i genitori in "Mamma ho perso l'aereo". Eppure molti pensavano che Culkin sarebbe diventato uno dei più grandi attori di Hollywood. No, l'ex bimbo prodigio ha preferito dedicarsi alla musica. Chissà se non fosse finito nel tunnel della droga e dell'alcol?

