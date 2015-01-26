Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

MacBook Air da 12": prime foto sul web, design della linea Pro

Redazione Avatar

di Redazione

26/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Sul web circolano le prime foto del nuovissimo MacBook Air da 12", quel laptop Apple che rivoluzionerà ancora una volta il mondo dell'informatica visto che, a quanto pare, sarà privo di ventole.

Il sito cinese iFanR ha pubblicato diverse foto del sensazionale MacBook da 12". Il nuovo apparecchio di casa Apple sembra un mix tra il tradizionale MacBook Air da 13" e un iPad Air da 9,7". Uno dei suoi punti di forza, a quanto pare, sarà lo spessore veramente minimal.

Rispetto ai modelli attualmente commercializzati da Apple, il futuro MacBook Air da 12" avrà lo schermo situato in una cornice nera, ricordando quindi il design della gamma Pro. Ricordiamo che i MacBook Air, oggi, hanno una cornice grigia.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Roma, maresciallo pesta a sangue compagna: lo voleva lasciare

Articolo Successivo

Roma, allarme farmaci scaduti non raccolti. Lorenzin: "Ama deve provvedere"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022