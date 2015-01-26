Roma, maresciallo pesta a sangue compagna: lo voleva lasciare

Una 45enne è stata picchiata selvaggiamente dal suo compagno perché voleva troncare la relazione. Lui, un maresciallo dell'Aeronautica militare, è stato arrestato: lei lotta tra la vita e la morte in ospedale.

E' successo ad Ostia (Roma). Il maresciallo, 43 anni, aveva chiamato la donna per invitarla a fare una passeggiata insieme, in modo da chiarire la situazione. Lei lo assecondò e, una volta arrivati nei pressi di un canneto, è successa la tragedia. Il militare non accettava di essere lasciato ed ha iniziato a picchiare la donna fino a ridurla in fin di vita.

Andrea Marchese, il maresciallo, è stato arrestato dai poliziotti nel suo appartamento. Angela, la vittima del pestaggio, è in gravissime condizioni al Grassi di Ostia. Ennesima tragedia dovuta alla gelosia maschile e all'incapacità di accettare determinate verità.