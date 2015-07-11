Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Madonna Auditore piange sangue: miracolo o suggestione?

Redazione Avatar

di Redazione

11/07/2015

C'è chi già grida al miracolo e chi, scettico, dice di attendere l'esito degli accertamenti prima di commentare la vicenda. Fatto sta che molte persone si stanno recando a Rimini per osservare la Madonna di Auditore piange sangue. E bene sì: una statua della Madonna, custodita in un locale di Auditore, ha rivoli di sangue sul volto. Dai primi esami è emerso che si tratta di sangue vero. Tantissime persone, non fedeli ma anche curiosi, si stanno riunendo dinanzi alla piccola cella dove è custodita la statua della Madonna di Auditore. Il sindaco di Auditore non si sbilancia e dice che vuole aspettare che siano compiuti accertamenti in merito. Molti, però, parlano di miracolo e Auditore diventa come Civitavecchia.
