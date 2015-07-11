Home Spettacoli Duomo di Siena: "La Divina Bellezza - Discovering Siena", foto su facciata

di Redazione 11/07/2015

Proiettare immagini su un famoso monumento che diventa, così, uno schermo vero e proprio. La facciata del Duomo di Siena, dal 24 luglio al 30 settembre, sarà la protagonista della prima sperimentazione di 'history telling' d’Italia. Ogni sera verranno proiettate in 3D sulla facciata del Duomo di Siena immagini che narreranno la storia di Siena, dei suoi magnifici posti e dei cittadini. Lo spettacolo, "La Divina Bellezza – Discovering Siena", è stato inventato e realizzato da Filmmaster Events assieme all'Opera Gruppo Civita, l’Opera della Metropolitana di Siena, e al Comune di Siena. Gli spettatori de "La Divina Bellezza" potranno apprendere molto sulla città di Siena e sugli eventi che la connotano, Palio in primis. Insomma, il progetto sfrutta l'arte per raccontare l'arte. Uno spettacolo eccezionale. "È un progetto di respiro internazionale, che permetterà di rendere visibile l’invisibile e di rivivere non solo la storia di Siena e del Duomo, ma lo spirito e l’anima di una intera città. Per fare questo ho voluto coinvolgere il meglio della tecnologia immersiva a livello internazionale, e ritengo che La Divina Bellezza possa rappresentare il futuro per la valorizzazione dei nostri beni culturali. Mai in Italia era stata proposta un'installazione permanente di questo genere", ha affermato Alfredo Accatino, direttore creativo di Filmmaster Events e creatore dello spettacolo. Si spera che lo show originale al Duomo di Siena permetta anche di calamitare tanti turisti nel capoluogo toscano, facendo riempire anche le casse del Comune, negli ultimi tempi un po' vuote. Il sindaco di Siena, Bruno Valentini, ha affermato: "L’evento potrà contribuire positivamente all’economia del territorio, in termini di aumento della permanenza in città dei visitatori anche nelle fasce orarie notturne, con la relativa fruizione dei servizi alberghieri, di ristorazione e commerciali". Speriamo che il Duomo di Siena sappia dare un grande contributo, anche a livello finanziario, alla città e ai suoi cittadini.

