Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Madonna nel mirino degli hacker: online brani ultimo disco

Redazione Avatar

di Redazione

19/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Gli hacker mettono in ginocchio Madonna diffondendo online i brani del suo nuovo disco, non ancora uscito.

Madonna è in ansia e i pirati informatici gongolano, visto che sono riusciti a diffondere online, illegalmente, gran parte delle canzoni contenute nel nuovo capolavoro della celebre popstar.

La cantautrice, triste e disperata, ha espresso la sua inquietudine su Instagram, chiedendo sostegno ai fan. Purtroppo, Madonna non è stata molto compresa dai suoi ammiratori, molti dei quali l'hanno criticata per le parole usate. La popstar, infatti, avrebbe definito "stupro artistico" il furto dei suoi brani e "terroristi" i pirati informatici.

Forse stavolta Madonna ha esagerato un po', equiparando furto ed hacker a stupro e terroristi. Beh, l'artista non avrà voluto sicuramente urtare la sensibilità di nessuno, ma un personaggio come lei avrebbe dovuto riflettere prima di usare certi termini. E' poco ma è sicuro.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sting infiammerà settima edizione Collisioni Festival: appuntamento al 21 luglio 2015

Articolo Successivo

Natale Vegetariano in tavola

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016