Roma, zone a luci rosse serviranno? Prefetto si oppone

A Roma, tra qualche mese, partirà la sperimentazione delle 'red light zone', ovvero delle zone a luci rosse, proprio come già avviene in altre capitali europee. Le zone a luci rosse nasceranno nel quartiere Eur.

L'iniziativa sarà utile? E soprattutto servirà ad eliminare la piaga della prostituzione? Il prefetto di Roma si oppone fermamente alle zone a luci rosse perché in tal modo si affermerebbe indirettamente la liceità della prostituzione. Le donne vanno tutelate in altri modi, magari creando per loro nuovi posti di lavoro.

Chissà come prenderanno questa iniziativa gli abitanti dell'Eur, visto che il loro quartiere diventerà un luogo a regime di prostituzione controllata? Forse il progetto delle 'red light zone' a Roma poggia sull'ipocrisia?