Home Spettacoli "Magic Mike XXL": Channing Tatum Torna a Spogliarsi per Combattere Monotonia

"Magic Mike XXL": Channing Tatum Torna a Spogliarsi per Combattere Monotonia

di Redazione 24/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Visto il grande successo ottenuto da "Magic Mike", il regista Greg Jacobs ha pensato di riportare al cinema gli spogliarellisti Channing Tatum, Kevin Nash, Gabriel Iglesias, Matt Bomer, Joe Manganiello e Adam Rodriguez. Oggi esce "Magic Mike XXL", film che elettrizzerà nuovamente le donne di tutto il mondo Mike (Channing Tatum) aveva detto addio al mondo dello striptease ma i suoi amici lo convincono ad esibirsi per l'ultima volta a Myrtle Beach. Il mitico Magic Mike, dunque, tornerà ad incantare le donne col suo fascino eccezionale. Parlando del personaggio che interpreta, Channing Tatum dice: "Nel primo film ha iniziato a rifiutare quella vita che conduceva perché temeva gli impedisse di vedere cos’altro avrebbe potuto fare. Ma ora che ne ha preso le distanze ed è passato del tempo si ricorda quanto ci fosse di positivo, nuovo e divertente nel lavoro che faceva, ma soprattutto pensa ai ragazzi con i quali ha condiviso quella particolare avventura. Certo non era il massimo e neanche loro erano perfetti, ma era affezionato a quei ragazzi con cui ha vissuto dei momenti indimenticabili. Mike ha lavorato duramente da quando l’abbiamo lasciato nell’ultimo film ed ora lo ritroviamo nel momento in cui si rende conto che ha bisogno di rivivere la magia dei vecchi tempi. Ha bisogno di un po' di quella vita pazza per movimentare la sua esistenza". Il regista Gregory Jacobs ha asserito: "Volevo sapere che fine avessero fatto questi ragazzi. Adoro questi personaggi e la possibilità di seguire la loro storia era una cosa che veramente mi ha incuriosito, oltre al fatto che Mike reclamasse il loro legame e la loro amicizia, rendendosi conto che tutti sentivano la mancanza dell’altro. Ho immaginato che sarebbe stato bello riunire il gruppo e fare un film su un loro viaggio". Sebbene la storia narri fatti puramente inventati, c'è qualcosa che si ispira alla vita di Channing Tatum che, prima di diventare attore, faceva il ballerino. Lo sceneggiatore Reid Carolin ha asserito: "Tra i racconti originari di Channing c’era il viaggio fatto molto tempo addietro ad una convention di spogliarellisti... Abbiamo cercato di inglobarlo nel primo film, ma era talmente articolato da rappresentare una storia a sé". Channing Tatum è consapevole del grande lavoro del regista: "Greg era determinato e disposto ad averci come partner creativi fin dall’inizio. Abbiamo trascorso molte ore a buttare giù delle idee per la trama. Era perfettamente conscio del fatto che il fulcro intorno al quale doveva svilupparsi la storia erano questi ragazzi, i personaggi che abbiamo creato, ma avevamo solo scalfito la superficie di chi fossero realmente". Il produttore Wechsler ricorda che la nuova pellicola di Jacobs è un sequel ma vale la pena vederla perché "è un film a sé stante, riguarda un’avventura on the road e un’esperienza di danza che credo sorprenderà e farà divertire". In "Magic Mike XXL" ci sono anche delle new entry come Jada Pinkett Smith: "Quando ho visto quanto fosse esilarante stare con altre donne in quell’ambiente, e vedere quanto si divertissero ad assistere ad una vera e propria celebrazione della bellezza e degli istinti primordiali, è stata un’esperienza illuminante per me".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp