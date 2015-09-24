Home Gossip Paola Barale e Ben Affleck: E' Amore? Showgirl Dimentica Raz

di Redazione 24/09/2015

Paola Barale, a quanto pare, ha già un altro compagno (e che uomo!). Dopo essersi lasciata con il modello e attore israeliano Raz Degan, la showgirl italiana farebbe coppia nientemeno che con l'attore Ben Affleck La strepitosa notizia sarebbe stata riportata da Novella 2000 ma, ovviamente, non è stata confermata dagli interessati. Molti ritengono che si tratti dell'ennesima frottola mediatica; altri già sperano di vedere Paola assieme a Ben durante la prossima cerimonia degli Academy. Chissà? Novella 2000 non ha dubbi: Ben Affleck e Paola Barale si amano, non si tratta di un semplice flirt. Ricordiamo che entrambi provengono da storie d'amore naufragate: Ben è stato sposato con Jennifer Garner; Paola è stata fidanzata per molti anni con Raz Degan. La scintilla tra la Barale ed Affleck sarebbe scoccata a Malibù, durante un party organizzato da amici comuni. Sulle pagine di Novella 2000 leggiamo: "Paola e Ben si sarebbero conosciuti in casa di amici Malibu, con un’altra superstar nei panni di cupido: quel Colin Farrell che la showgirl ha conosciuto durante le riprese del film Alexander (2004), in quanto vi recitava anche l'ex compagno di lei, Raz Degan. Lunghe nottate su Skype, raccontano fonti vicine alla nuova coppia, con telefonate in video tutta la notte. Quindi i viaggi di nascosto tra Los Angeles e Milano: la Barale sarebbe volata da Affleck appena terminate le riprese di Pechino Express per una vacanza nella villa di lui sulle spiagge di Malibu. Pare addirittura che Ben, che ancora vive a Los Angeles con la Garner per amore dei loro bambini, ora spinga per mettere su casa insieme, ma Paola, proprio per rispetto dei piccoli, non si sentirebbe ancora pronta per il grande passo. Per il momento si accontenterebbe di farsi un tatuaggi con il nome del suo nuovo lui". Paola Barale, insomma, ha già dimenticato Raz Degan. Ora il suo cuore batte per Ben Affleck. Il desiderio di Paola Barale di incontrare un altro uomo, di innamorarsi nuovamente, trapelava dalle parole proferite durante un'intervista rilasciata a 'Chi' all'inizio del mese: "Sono serena e sono diventata più selettiva. Il mio cuore è trasparente, guarda gli altri con la verità negli occhi. Un cuore indifeso, credulone, buono. Non sono uno stinco di santa, ma sono sincera... Ora posso ricominciare ad amare, a programmare".

