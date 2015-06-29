Malattia sconosciuta ha colpito 30 bambini: vomito, febbre e dissenteria
di Redazione
29/06/2015
Il villaggio di Puruna Orkel, situato nel distretto di Malkangiri, Stato di Odisha in India, è ora oggetto di studio da parte della comunità scientifica a causa della strana malattia sconosciuta che ha colpito i suoi abitanti. Come ha dichiarato il Direttore Medico responsabile del Distretto (CDMO), Dr. Uday Mishra, questa malattia che colpisce in maniera indistinta uomini e donne, ma in particolare i bambini è stata rilevata per la prima volta, e sembra che circa un quarto della popolazione del villaggio ne sia stata colpita. Il morbo causa vomito, febbre e dissenteria. Secondo gli esperti del governo i sintomi sono emersi dopo le forti piogge nella regione. Malattie sconosciute anche con sintomi simili avevano colpito in passato la regione e squadre di medici e scienziati provenienti da Nuova Delhi e Bhubaneswar hanno visitato il paese lo scorso anno per uno studio adeguato. Il ministro della Salute dello Stato indiano aveva anche visitato la zona. Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", invita coloro che partono o rientrano dall'India ed in particolare dallo Stato di Odisha, tradizionale meta dei viaggi, a non allarmarsi e a rivolgersi al proprio medico di base in caso di sintomi febbrili.
Articolo Precedente
Catania, Pulvirenti confessa: "Comprai partite per salvare squadra"
Articolo Successivo
Terrorismo, Pinotti: "Italia potrebbe essere oggetto di attentati"
Redazione