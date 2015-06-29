Home Sport Catania, Pulvirenti confessa: "Comprai partite per salvare squadra"

Catania, Pulvirenti confessa: "Comprai partite per salvare squadra"

di Redazione 29/06/2015

Il presidente del Catania, Antonino Pulvirenti, ha rivelato, durante un lungo interrogatorio, di aver effettivamente acquistato 5 partite per salvare il Catania. Il procuratore Gianni Salvi ha detto, riferendosi a Pulvirenti: "Nel corso di un lungo interrogatorio ha ammesso di aver comprato le cinque partite al centro dell'inchiesta, a partire da Varese-Catania". Pulvirenti avrebbe sborsato 100mila euro a partita per salvare il Catania dalla retrocessione certa in Lega Pro. Il presidente del Catania, arrestato qualche giorno fa, ha negato di aver scommesso. Ecco i match che Pulvirenti avrebbe comprato: Varese-Catania (2 aprile 2015); Catania-Trapani (11 aprile 2015); Latina-Catania (19 aprile 2015); Catania-Ternana (24 aprile 2015); Catania-Livorno (2 maggio 2015). E' probabile che sia stata comprata anche Catania-Avellino (19 marzo 2015).

