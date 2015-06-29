Terrorismo, Pinotti: "Italia potrebbe essere oggetto di attentati"

Dopo i recentiall'estero, anche in Italia si è deciso di aumentare il livello di sicurezza. Il ministro della Difesa,, ha fatto intendere che il rischio attentati è elevato in Italia. "In questi mesi abbiamo tenuto alta l'allerta. Anche l'Italia potrebbe essere oggetto di attentati. Non abbiamo mai pensato di essere immuni dal rischio ma ad oggi non abbiamo elementi per dire che siamo più o meno a rischio rispetto agli altri", ha asserito la Pinotti a "In Mezz'ora", sottolineando che i militari italiani continueranno a sorvegliare glidella Penisola finché "non sarà conclusa la battaglia contro lo Stato islamico". Speriamo, allora, che il pattugliamento dei soldati italiani termini presto.