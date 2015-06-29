Terrorismo, Pinotti: "Italia potrebbe essere oggetto di attentati"
di Redazione
29/06/2015
Dopo i recenti attentati terroristici all'estero, anche in Italia si è deciso di aumentare il livello di sicurezza. Il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, ha fatto intendere che il rischio attentati è elevato in Italia. "In questi mesi abbiamo tenuto alta l'allerta terrorismo. Anche l'Italia potrebbe essere oggetto di attentati. Non abbiamo mai pensato di essere immuni dal rischio ma ad oggi non abbiamo elementi per dire che siamo più o meno a rischio rispetto agli altri paesi europei", ha asserito la Pinotti a "In Mezz'ora", sottolineando che i militari italiani continueranno a sorvegliare gli obiettivi sensibili della Penisola finché "non sarà conclusa la battaglia contro lo Stato islamico". Speriamo, allora, che il pattugliamento dei soldati italiani termini presto.
