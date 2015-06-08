Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Malattie note con nome medici nazisti: Comunità ebraica chiede cambiamento

Redazione Avatar

di Redazione

08/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

A molte patologie è stato dato il nome del medico o studioso nazista  che le scoprì per la prima volta. Ora la comunità ebraica e molti scienziati chiedono di dare un altro nome a quelle patologie note col nome di un boia nazista. Il presidente della Comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici, ha detto: "Quello che chiediamo è di sostituire, nelle definizioni in uso per varie malattie, ai nomi dei carnefici nazisti quelli delle vittime, che in molti casi sono note".

Ciò che hanno sottolineato diversi scienziati e componenti della Comunità ebraica è che molte malattie sono note in ambito medico con eponimi dei medici nazisti che commisero barbarie nei campi di sterminio.

"Le pratiche sperimentali effettuate nei campi di concentramento portavano a morte sicura o provocavano terribili dolori che duravano per giorni e lasciavano menomazioni perenni nei pochi sopravvissuti", hanno rammentato molti studiosi.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Vasco illumina Bari: prima tappa Live Kom '015, stasera si replica

Articolo Successivo

Brad Pitt e Angelina Jolie, altro che jet privato: volo low cost per andare a Nizza

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

Crema rivitalizzante viso: scopri i benefici per una pelle radiante

26/08/2023

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

I prodotti da utilizzare per proteggersi da agenti chimici

22/02/2023

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

Mantenersi in salute per vivere meglio e più a lungo: i consigli del Dott.Ongaro

03/10/2022