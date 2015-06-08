Brad Pitt e Angelina Jolie, altro che jet privato: volo low cost per andare a Nizza

Ricchi, belli e famosi ma parsimoniosi. Parliamo di Angelina Jolie e Brad Pitt che, sebbene abbiano disponibilità economiche tali da poter sempre viaggiare con jet privati, sono stati visti su un aereo di una compagnia low cost.

Brad e Angelina sono stati visti, precisamente, su un volo Air France da Parigi a Nizza. C'è di più. I due, con figli al seguito, dopo essere arrivati da Los Angeles a Parigi, hanno atteso il volo per Nizza in una normale sala di attesa, non in quella riservata ai vip. Questi sì che sono bei comportamenti!