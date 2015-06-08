Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Brad Pitt e Angelina Jolie, altro che jet privato: volo low cost per andare a Nizza

Redazione Avatar

di Redazione

08/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ricchi, belli e famosi ma parsimoniosi. Parliamo di Angelina Jolie e Brad Pitt che, sebbene abbiano disponibilità economiche tali da poter sempre viaggiare con jet privati, sono stati visti su un aereo di una compagnia low cost.

Brad e Angelina sono stati visti, precisamente, su un volo Air France da Parigi a Nizza. C'è di più. I due, con figli al seguito, dopo essere arrivati da Los Angeles a Parigi, hanno atteso il volo per Nizza in una normale sala di attesa, non in quella riservata ai vip. Questi sì che sono bei comportamenti!

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Malattie note con nome medici nazisti: Comunità ebraica chiede cambiamento

Articolo Successivo

Kieran, bimbo nato senza orecchie: ora può indossare occhiali

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

Irama e Francesco Facchinetti nella bufera: i due si sono detti addio

28/08/2019

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

Maurizio Costanzo difende Nadia Toffa: "Dovete solo vergognarvi"

23/08/2019

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

Milye Cyrus parla del divorzio con Liam Hemsworth: "Non sono una bugiarda"

23/08/2019