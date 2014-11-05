Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Maltempo, Carrara in ginocchio: un morto e un disperso. Persone sui tetti

Redazione Avatar

di Redazione

05/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il maltempo torna a far tremare l'Italia. Nelle ultime ore sono state colpite soprattutto le regioni del Nord.

A Carrara ha perso la vita una persona, mentre un'altra è dispersa dopo lo straripamento del fiume Carrione, nei pressi di Avenza (Carrara). Hanno ceduto ben 200 metri di argine del fiume e le acque si sono riversate nelle strade. Molte persone sono salite sui tetti delle loro abitazioni; altre sono state già evacuate.

In ginocchio anche Livorno. Un albero, a causa del forte vento, è caduto su una carreggiata proprio quando stava passando una macchina. L'impatto è stato inevitabile ma, per fortuna, il conducente è rimasto illeso. Immediato l'intervento sul posto dei vigili del fuoco e della Polizia municipale.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Alfonso Signorini lotta contro leucemia: primi sintomi durante Kalispera

Articolo Successivo

Lady Gaga ammalia fan a Milano e ricorda origini italiane

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

Gene Wilder è morto ascoltando " Somewhere Over The Rainbow" e stringendo la mano ai familiari

30/08/2016

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

Come Comportarsi In Caso Di Terremoto?

25/08/2016

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

TERREMOTO 24 AGOSTO 2016 RIETI, I NUMERI UTILI, DONARE AL 45500

24/08/2016