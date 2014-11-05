Maltempo, Carrara in ginocchio: un morto e un disperso. Persone sui tetti

Il maltempo torna a far tremare l'Italia. Nelle ultime ore sono state colpite soprattutto le regioni del Nord.

A Carrara ha perso la vita una persona, mentre un'altra è dispersa dopo lo straripamento del fiume Carrione, nei pressi di Avenza (Carrara). Hanno ceduto ben 200 metri di argine del fiume e le acque si sono riversate nelle strade. Molte persone sono salite sui tetti delle loro abitazioni; altre sono state già evacuate.

In ginocchio anche Livorno. Un albero, a causa del forte vento, è caduto su una carreggiata proprio quando stava passando una macchina. L'impatto è stato inevitabile ma, per fortuna, il conducente è rimasto illeso. Immediato l'intervento sul posto dei vigili del fuoco e della Polizia municipale.