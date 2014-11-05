Loading...

Lady Gaga ammalia fan a Milano e ricorda origini italiane

Redazione Avatar

di Redazione

05/11/2014

Lady Gaga si è esibita al Forum di Milano, ieri sera, dinanzi a tantissimi fan. Quella di Milano è stata l'unica tappa italiana del tour.

"Stasera celebriamo la creatività, voglio mobilitare i futuri artisti italiani, le grandi menti che si trovano in questa arena", ha affermato Miss Germanotta dinanzi a quasi 11.000 persone accorse al Forum di Assago per assistere alla sua performance live, fatta di musica ed effetti speciali.

A un certo punto, la popstar si è seduta sul pianoforte ed ha fatto un riflessione sulle sue origini italiane: "Sento qualcosa di molto speciale qui perché alla fine sono solo una ragazza italoamericana che ce l’ha fatta, ho realizzato il sogno italiano".

