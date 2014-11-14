Inter, addio Mazzari: nuovo allenatore è Roberto Mancini

L'Inter dice addio a Mazzari e chiama Roberto Mancini. La notizia è stata riportata da Sky, sottolineando che il presidente Thoir si sarebbe accordato con Mancini, già pronto a tornare sulla panchina del club milanese prima del derby.

A Mancini sarebbe stato offerto un contratto di due anni e mezzo. La trattativa potrebbe concludersi già in serata. Il presidente vuole far tornare il suo club ai vertici della classifica, cosa che con Mazzarri non è avvenuto.