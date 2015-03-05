Maltempo, Toscana in ginocchio: masso si stacca e colpisce auto. Un morto

Il maltempo di queste ore sta creando danni e disagi in Italia. La situazione è drammatica in Toscana, dove dalla scorsa notte vento e pioggia hanno paralizzato molti centri in provincia di Firenze, Prato e Pistoia.

E' notizia delle ultime ore quella del decesso di un 41enne di Lucca. L'automobile su cui viaggiava è stata colpita da un masso staccatosi da una parete. A bordo della Ford Focus anche una donna, che invece non ha riportato ferite.

Il drammatico episodio è avvenuto a Borgo a Mozzano (Lucca).