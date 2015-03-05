Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Parma, Tommaso Ghirardi indagato per bancarotta fraudolenta

Redazione Avatar

di Redazione

05/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Doccia per l'ex presidente del Parma Tommaso Ghirardi, visto che è stato iscritto nel registro degli indagati per bancarotta fraudolenta in relazione all'inchiesta sul crack del Parma calcio.

I giudici sostengono che Ghirardi abbia prelevato somme dalle casse del club, favorendo il dissesto finanziario e quindi il fallimento. Qualora venisse accertato il pericolo di fuga, di reiterazione del reato o di inquinamento delle prove, Ghirardi finirebbe in carcere.

I tifosi del Parma sono indignati ed hanno già organizzato manifestazioni contro Ghirardi e la famiglia Pasotti, giudicati artefici del declino del club italiano.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Mark Lippert colpito con rasoio: Corea del Nord apprezza aggressione

Articolo Successivo

Maltempo, Toscana in ginocchio: masso si stacca e colpisce auto. Un morto

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

23/08/2016

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

19/08/2016

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

19/08/2016