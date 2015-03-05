Loading...

Robot aiuterà anziani con lieve deficit cognitivo: progetto "Ramcip" al via

05/03/2015

E' veramente ammirevole il progetto "Ramcip", finanziato dalla Commissione europea con 3 milioni di euro. Un team di studiosi cercherà, nell'arco di 3 anni, di creare un robot in grado di aiutare gli anziani con un lieve deficit cognitivo, migliorando così la loro vita.

I robot che verranno creati nell'ambito del progetto "Ramcip" dovranno non solo aiutare gli anziani a svolgere le normali attività quotidiane (come rassettare casa o preparare i pasti) ma cercare di migliorare le loro performance psico-fisiche.

L'encomiabile progetto è coordinato dall'Istituto per le Tecnologie dell'informazione del centro di ricerche e tecnologie greco.

