Robot aiuterà anziani con lieve deficit cognitivo: progetto "Ramcip" al via
di Redazione
05/03/2015
E' veramente ammirevole il progetto "Ramcip", finanziato dalla Commissione europea con 3 milioni di euro. Un team di studiosi cercherà, nell'arco di 3 anni, di creare un robot in grado di aiutare gli anziani con un lieve deficit cognitivo, migliorando così la loro vita.
I robot che verranno creati nell'ambito del progetto "Ramcip" dovranno non solo aiutare gli anziani a svolgere le normali attività quotidiane (come rassettare casa o preparare i pasti) ma cercare di migliorare le loro performance psico-fisiche.
L'encomiabile progetto è coordinato dall'Istituto per le Tecnologie dell'informazione del centro di ricerche e tecnologie greco.
